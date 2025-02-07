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Elazığ'da Yetenek Taraması İçin Geri Sayım Başladı

Elazığ'da Yetenek Taraması İçin Geri Sayım Başladı
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Elazığ'da 17 Şubat'ta 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması gerçekleştirilecek. Toplam 9 bin 364 öğrenci fiziksel yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Elazığ'da 17 Şubatta öğrencilere yönelik yetenek taraması yapılacak.

Elazığ Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 2025 yılı yetenek taraması, 17 Şubatta gerçekleştirilecek. 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen taramada, toplam 9 bin 364 öğrenciye yeteneklerini sergileme fırsatı sunulacak. Bu yıl 92 il merkezi okulu ve 96 ilçe okulunda olmak üzere toplam 188 ilkokulda tarama yapılacak. Yetenek taraması, merkez ve tüm ilçelerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, fiziksel yeteneklerini sergileyerek potansiyellerinin keşfedilmesi için uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Yeteneği keşfedilen öğrenciler, çeşitli spor dallarında eğitim almak üzere yönlendirilecek. Geçmiş yıllarda yapılan yetenek taramalarında keşfedilen birçok sporcu, Türkiye şampiyonalarına ve uluslararası turnuvalara katılma başarısı gösterdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Elazığ olarak, genç yeteneklerimizi keşfetmek ve spora kazandırmak adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 17 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek Türkiye geneli yetenek taraması, geleceğin şampiyonlarını belirlemek için önemli bir adım. Bu kapsamda, Elazığ'daki il ve ilçe okullarında 3. sınıf öğrencilerine yönelik testler ve değerlendirmeler yapılacak. Öğrencilerimiz, öncelikle spor branşlarında özel testlerden geçirilecek. Bu tarama, gençlerimizin yeteneklerini erken yaşta fark edip doğru branşlara yönlendirilmesi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Daha önceki taramalarda Elazığ'dan çıkan birçok sporcu, Türkiye şampiyonlukları kazanmış, milli takıma seçilmiş ve uluslararası arenada başarı elde etmiştir. Bizler de yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, spora yetenekli çocuklarımızı keşfetmek, onları desteklemek ve ülkemizi gururlandıracak sporcular yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yetenek taramasına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerimizi de çocuklarını spora teşvik etmeye davet ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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