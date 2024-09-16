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Elazığ'da Yeni Dönem Gençlik Kursları Kaydı Başladı

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlik merkezlerinde güz dönemi kursları için kayıtların 16 Eylül'de başladığını açıkladı. 22 branşta verilecek kurslara, 7-29 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar başvuru yapabilir.

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde toplam 22 branşta güz dönemi kurs başvuruları 16 Eylül'de başladı. Akademik, sosyal ve müzik alanlarında verilecek olan kurslara 16-21 Eylül tarihleri arasında 7-29 yaş aralığında bulunan tüm vatandaşlar gençlik merkezlerine giderek yüz yüze başvuru yapabilecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni dönem kayıtlarına başlayan merkez, ilçe ve beldelerdeki gençlik merkezlerimiz yeni kursiyerlerini karşılamak için sabırsızlanıyor. Her geçen gün adından sıkça bahsettirmeyi başaran gençlik merkezlerimizde her birey için özel ilgi alaka gösteriliyor. Ayrıca gençlik merkezlerimiz şehrimiz için büyük önem taşımakla beraber tüm gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak amacı gütmekte. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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