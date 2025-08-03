Elazığ'da Yaz Okulları ile Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Elazığ'da Yaz Okulları ile Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor
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Elazığ'da yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen yaz okulu faaliyetleri, çocuklara akademik ve sosyal gelişim fırsatları sunarak büyük ilgi görüyor. Etkinlikler, spor, sanat, eğitsel oyunlar ve değerler eğitimi gibi alanları kapsıyor.

Elazığ'da yaz okulunda çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Elazığ'da her yaz olduğu gibi bu yıl da okulların kapanmasının ardından çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla başlatılan yaz okulu faaliyetleri, kentin 10 ilçesinde büyük bir katılımla sürüyor. Kent genelinde farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerde çocuklar sadece akademik ve kültürel gelişimle kalmıyor aynı zamanda eğitsel oyunlar, spor aktiviteleri, sanat çalışmaları ve değerler eğitimi gibi alanlarda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yaz tatilini daha nitelikli hale getirmeyi amaçlayan program, hem aileler hem de çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Gençlik liderleri, gönüllü eğitmenler ve alanında uzman kadroların gözetiminde yürütülen etkinlikler; öğrencilerin sosyal yönlerini güçlendirirken, takım çalışması ve iletişim becerileri kazandırmayı da hedefliyor. Ayrıca düzenlenen geziler, piknikler, turnuvalar ve yarışmalarla çocukların yaz tatili hem eğlenceli hem öğretici bir sürece dönüşüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Yaz okullarımızla çocuklarımızın sadece boş zamanlarını değerlendirmelerini değil, aynı zamanda bedensel, zihinsel ve sosyal olarak gelişim göstermelerini hedefliyoruz. Özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu tür imkanlardan yararlanması bizim için çok kıymetli. Tüm ilçelerimizde ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, her çocuğa dokunmak ve onların hayatında pozitif bir iz bırakmak. Bu doğrultuda Elazığ genelinde yaz boyunca binlerce çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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