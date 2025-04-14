Elazığ'da Ulusal Gelişim Ligi Baraj Geçme Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da düzenlenen 10-12 yaş arası Ulusal Gelişim Ligi 1. etap 13+ yaş baraj geçme müsabakaları sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda 12 Nisan Cumartesi günü başlayan ve 2 gün sürecek olan yarışmaya 5 şehirden 13 kulüp, 90 kadın ve 98 erkek olmak üzere toplam 188 sporcu katılım sağladı. Gerçekleştirilen müsabakada derece yapan sporcular ödüllendirildi. Düzenlenen müsabaka 13 Nisan Pazar günü sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzda düzenlenen 5 şehrin katılım sağladığı Ulusal Gelişim Ligi 1. etap baraj geçme müsabakaları sona erdi. Toplamda 188 sporcunun katılım sağladığı müsabakada bin 63 kayıt gerçekleşti. Sporcuların ve antrenörlerin gösterdiği üstün performansları bizler ve seyirciler büyük bir heyecanla izledik. Müsabakaya katılan ve derece alan tüm takımları sporcuları ve antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ