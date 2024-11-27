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Elazığ'da U18 Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da U18 Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı
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Elazığ'da düzenlenen U18 yerel lig müsabakaları, 4 takımın katılımıyla büyük bir heyecanla sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren takımları ve teknik ekibi kutladı.

Elazığ'da 2024-2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen U18 yerel lig müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı.

Yakup Kılıç Spor Salonunda toplam 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilen U18 yerel lig müsabakaları şampiyonunu belirleyerek son buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Basketbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan U18 yerel lig müsabakalarımızda toplam 4 takımımız kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren tüm takımlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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