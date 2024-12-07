Elazığ'da U14 Yerel Basketbol Ligi Mücadelesi Sonlandı
Elazığ'da düzenlenen U14 yerel lig müsabakaları, 4 takımın katılımıyla büyük bir heyecanla tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren takımları tebrik etti.
Elazığ'da basketbol U14 yerel lig mücadelesi sona erdi.
Faaliyet programı kapsamında düzenlenen U14 yerel lig müsabakaları Elazığ'da büyük bir heyecanla tamamlandı. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonunda toplam 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilen U18 Yerel Lig müsabakaları şampiyonunu belirleyerek son buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Basketbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan U14 yerel lig müsabakalarımızda toplam 4 takımımız kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren tüm takımlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ