Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen toplu yatırım programı çerçevesinde inşa edilen 17 açık basketbol ve voleybol sahası ile 37 halı saha tamamlandı. Elazığ'daki sahalar, gençlere hizmet etmektedir.

Elazığ'da toplu yatırım programları çerçevesinde 54 saha kazandırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen toplu yatırım programı çerçevesinde inşasına başlanan 17 açık basketbol ve voleybol sahası ile 37 halı sahanın yapımı tamamlandı. Tüm ildeki sahalar, gençlere hizmet ediyor. Bölgelerinde bulunan sahalar da vatandaşlar spor yapmaları, verimli vakit geçirmeleri noktasında önemli olan bu çalışmalar, tamamlanarak hizmete sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "54 sahamız vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Geçtiğimiz mayıs ayında protokol töreni gerçekleştirilen ve şehrimize kazandırılan en büyük spor yatırımı olarak yapımına başladığımız bir çok tesis gibi 17 açık basketbol-voleybol sahası, 37 halı sahanın yapımı tamamlandı. Tüm ilçelerimizde, beldelerimizde ve il merkezi de dahil olmak üzere özellikle yaz aylarında açık havada vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri, yeni arkadaşlık ortamlarının oluşması, sosyal ve bilişsel anlamda önemli yere sahip, 54 sahamızın yapımı tamamlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ