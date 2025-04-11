Elazığ'da 'Sporda İlk Adım' Projesi ile Genç Sporcular Keşfediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sporda İlk Adım' Projesi çerçevesinde Elazığ'da genç sporcular keşfediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Sporda İlk Adım Projesi, ilkokul öğrencilerini sporla tanıştırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede Elazığ merkezde 17, ilçelerde ise 4 olmak üzere toplam 21 ilkokulda hayata geçirilen proje kapsamında, öğrenciler çeşitli spor dallarında temel eğitim alıyor. Projenin en büyük hedefi, çocukları erken yaşta spora yönlendirmek, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve geleceğin yetenekli sporcularını keşfetmek. Bu doğrultuda, ilkokul seviyesindeki öğrencilere atletizm, basketbol, voleybol, futbol, hentbol, halk oyunları, badminton, masa tenisi ve dart gibi branşlarda eğitim veriliyor. Eğitimler, deneyimli antrenörler tarafından gerçekleştiriliyor ve öğrencilerin sporla ilgili temel kuralları öğrenmeleri sağlanıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Proje sadece sporun temelini öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Şehir olarak sporda emin adımlarla ilerliyoruz ve daha fazla çocuğa ulaşarak spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" denildi. - ELAZIĞ