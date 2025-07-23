Elazığ'da Spor Alanlarına Yenilikçi Gölgelendirme Sistemi Kuruldu

Elazığ'da Spor Alanlarına Yenilikçi Gölgelendirme Sistemi Kuruldu
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor sahalarındaki çim kalitesini artırmak amacıyla modern gölgelendirme ve havalandırma sistemi kurdu. Bu sistem, yaz aylarında çimlerin aşırı sıcaktan etkilenmesini önleyerek, sağlıklı ve dayanıklı bir zemin sağlamayı hedefliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor altyapısına yönelik sürdürdüğü çevreci ve yenilikçi çalışmalarına bir yenisini ekledi. Spor sahalarındaki çim kalitesini önemli ölçüde artıracak modern bir gölgelendirme ve havalandırma sistemi hayata geçirildi.

Özellikle yaz aylarında spor sahalarındaki çimlerin aşırı sıcaktan olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla kurulan bu yeni gölgelendirme sistemi, güneşin en dik geldiği saatlerde çimleri koruma altına alıyor. Sistem aynı zamanda, çimlerin ihtiyaç duyduğu güneş ışığını kontrollü bir şekilde zemine iletecek şekilde tasarlandı. Bu sayede, çimlerin fotosentez süreci kesintiye uğramadan doğal gelişimlerini sürdürmeleri sağlanıyor, böylece her zaman canlı ve yeşil kalmaları garanti altına alınıyor.

Sistemin bir diğer önemli bileşeni ise sahalara yerleştirilen 16 adet yüksek verimli fan. Bu fanlar, çim yüzeyinde doğal bir rüzgar etkisi oluşturarak nem dengesini koruyor ve hava dolaşımını artırıyor. Gelişmiş hava akımı sayesinde çimlerin kök yapısı güçleniyor, daha sağlıklı, dayanıklı ve uzun ömürlü bir zemin elde ediliyor. Bu yeni uygulamayla Elazığ'daki spor sahaları, sporcular için daha konforlu ve güvenli bir zemin sunarken, çimlerin bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür yenilikçi projelerle sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Bu gölgelendirme hem güneşin dik olduğu dönemlerde çimimizi güneşten koruyacak hem de zaman zaman güneşe ihtiyacımız olduğu zaman yatay çevirip güneşin açısını ayarlamaya çalışacağız. Çimlerin nemli tutulabilmesi için 16 adet fan kuruldu. Toplam 16 adet fan var, bu fanlar da rüzgar etkisi oluşturuyor. Yine zeminin, çimlerin güçlü olmasının ve sağlıklı büyümesinin nedeni oluyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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