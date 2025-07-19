Elazığ'da Sıcak Hava Sporcuları Zorluyor
Elazığ'da sıcaklık 40 dereceyi geçerken, Elazığsporlu futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Kaleci Muammer Yıldırım, sosyal medya üzerinden sıcak havanın etkisini dile getirerek '40 derece, yanıyoruz' şeklinde bir mesaj paylaştı.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, sıcak havadan Elazığsporlu futbolcular da nasibini alıyor.
Şehirde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar serin bölgelere kaçarken, Elazığsporlu futbolcular sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başarılı kalecisi Muammer Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübün yüzüne su dökerken fotoğraflanan paylaşımını alıntılayarak "40 derece, yanıyoruz" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor