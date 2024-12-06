Elazığ'da Okullar Arası Basketbol ve Güreş Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da okullar arası düzenlenene basketbol ve güreş müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 2024-2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullar arası müsabakalarda Basketbol Gençler A ve Güreş Gençler B grupları il şampiyonası büyük bir heyecanla tamamlandı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda toplam 6 takımından 72 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen basketbol ve 80 sporcunun katılıyla düzenlenen güreş müsabakalarında şampiyonlar belirlendi. Dereceye giren takımlar ve sporcular Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, " Basketbol ve güreş il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan Gençler A ve Gençler B yerel lig müsabakalarımızda toplam 152 sporcumuz kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren tüm takımlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ