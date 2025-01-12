Elazığ'da Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Yıldızlar Kız-Erkek müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız-Erkek müsabakaları Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 8 takım 70 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Yıldızlar Kız-Erkek müsabakaları toplam 8 takım 70 sporcunun katılımı ile Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Dereceye giren takımları ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ