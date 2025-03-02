Elazığ'da Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ'da Okul Sporları kapsamında Elazığ'da düzenlenen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakası, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi Voleybol Türkiye Yarı Finali müsabakasına 11 ilden 8 kız 8 erkek takımı, Judo İl Birinciliği müsabakasına 9 okuldan 50 sporcu ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakasına ise 47 sporcu katılım sağladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilerek düzenlendi. Yapılan okul sporları müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele ettiler. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ