AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor

Elazığ'da Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ'da Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları tamamlandı. 11 ilden katılım olan voleybol müsabakasında 8 kız ve 8 erkek takımı yarıştı.

Elazığ'da Okul Sporları kapsamında Elazığ'da düzenlenen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakası, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi Voleybol Türkiye Yarı Finali müsabakasına 11 ilden 8 kız 8 erkek takımı, Judo İl Birinciliği müsabakasına 9 okuldan 50 sporcu ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakasına ise 47 sporcu katılım sağladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilerek düzenlendi. Yapılan okul sporları müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele ettiler. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı

53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen haber
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildi

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.