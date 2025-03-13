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Elazığ'da Okul Sporları Bilek Güreşi ve Taekwondo Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da Okul Sporları Bilek Güreşi ve Taekwondo Müsabakaları Tamamlandı
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Elazığ'da 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A ve Taekwondo Yıldızlar müsabakaları başarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlar madalya ile ödüllendirilirken, grup müsabakalarında Elazığ'ı temsil etmeye hak kazanan sporcular belirlendi.

Elazığ'da Okul Sporları kapsamında bilek güreşi ve taekwondo müsabakaları tamamlandı.

Okul Sporları kapsamında 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A müsabakasına 93 sporcu, 12-13 Mart tarihlerinde düzenlenen Taekwondo Yıldızlar müsabakasına ise toplam 47 sporcu katılım sağladı. Müsabakalar, dereceye giren takımlara madalya takdimi yapılmasının ardından sona erdi. Gençler A Güreş İl Şampiyonasında sıkletlerinde birinci olanlar Elazığ'ı temsilen grup müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grup müsabakalarında ilk üçe girenlerin ise Türkiye Şampiyonası'nda şehri temsil edeceği bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında il genelinde düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A ve Taekwondo Yıldızlar müsabakalarına yoğun ilgi ve katılım gerçekleştirildi. Sporcularımız ciddi bir emek harcayarak mücadele etti. Düzenlenecek olan grup müsabakalarında ve şampiyonlarda sporcularımıza başarılar diliyor, dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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