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Elazığ'da Minikler Kategorisi Yüzme Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da Minikler Kategorisi Yüzme Müsabakaları Tamamlandı
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Elazığ Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Minikler Kategorisi Yüzme Müsabakaları, 99 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar, çocukların spora olan ilgisini artırmayı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

Elazığ'da düzenlenen ve 99 sporcunun katılım sağladığı Minikler Kategorisi Yüzme Müsabakaları tamamlandı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Elazığ'da Minikler Kategorisi Yüzme Müsabakaları, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı. Elazığ Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen organizasyona toplam 99 minik sporcu katıldı. 2 gün süren müsabakalarda sporcular hem bireysel gelişimlerini sergileme hem de sporun birleştirici gücünü deneyimleme fırsatı buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Minikler kategorisinde düzenlediğimiz yüzme müsabakaları, geleceğin sporcularının yetişmesine vesile olmakta. Çocuklarımızın spora olan ilgisini artırmak, onları sağlıklı ve disiplinli bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimiz. Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" denildi.

Müsabakalar, dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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