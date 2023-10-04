Elazığ'da Masa Tenisi Minikler Bölge Finali Sona Erdi

Elazığ'da düzenlenen ve 60 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Minikler Bölge Finali sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Masa Tenisi Minikler Bölge Finali 7 ilin katılımıyla, 30 kız - 30 erkek toplamda 60 sporcunun yer aldığı müsabakalar sona erdi. 2-4 Ekim tarihleri arasında Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren takımlar kızlarda Gaziantep, Mardin, Batman. Erkekler, Mardin, Batman, Gaziantep oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Masa Tenisi Federasyonu tarafından 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Minikler Masa Tenisi Bölge Finali 60 sporcunun katılımıyla sona erdi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sezon içerisinde bir çok müsabakayı şehrimiz ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Müsabakalar da dereceye giren sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ