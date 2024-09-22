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Elazığ'da Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Projesi: Huzur Evi Sakinleri ve Çocuklar Bir Araya Geldi

Elazığ'da Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Projesi: Huzur Evi Sakinleri ve Çocuklar Bir Araya Geldi
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Elazığ'da düzenlenen 'Kuşaktan Kuşağa Öğrenme' projesinde huzur evi sakinleri ve çocuklar bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Proje, büyüklere saygı ve sevgi gibi değerlerin aktarılmasını hedefliyor.

Elazığ'da 'Kuşaktan Kuşağa Öğrenme' Projesi kapsamında huzur evi sakinleriyle çocuklar bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Projesi kapsamında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sivrice de bulunan Spor Kompleksinde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Projede çocuklar ve huzur evi sakinleri bir araya geldi. Bu sayede yetişkinlerin çocuklar ile vakit geçirerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, torun özlemlerini gidermeleri, çocuklara büyüklere saygı, sevgi gibi değerlerin aktarılmasının sağlanması hedeflendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Huzur evi sakinlerimizi ve çocuklarımızı Sivrice Spor Kompleksimizde 'Kuşaktan Kuşağa Öğrenme' projesi kapsamında ağırlayarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmelerini bu sayede yetişkinlerin çocuklar ile vakit geçirerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağladık. Çocuklarla sohbet ederken mutlu olmaları bizim için çok değerliydi. Bir nebzede olsa torun özlemlerini gidermelerini sağlamaya çalıştık ve başardık da diyebiliriz. Aynı zamanda çocuklarımızın büyüklere saygı ve sevgi göstermeleri gibi değerlerin aktarılmasını sağlayarak daha bilinçli olmalarını sağladık. Başta bakanlığımıza bu güzel proje için, gönüllü gençlerimize ve emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eğitim Yaşam Spor

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