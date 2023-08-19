Elazığ'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine seminer verdi
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen MotoFest alanında motosiklet sürücülerine seminer verildi. Seminerde sürücüler bilgilendirilirken, festival süresince seminer faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine seminer verildi.
İl Jandarma Komutanlığı, bilgilendirici faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Ağın'da düzenlenen MotoFest alanına stant kurdu. Seminerde motosiklet sürücüleri bilgilendirilirken bir yandan da seminer verildi. Festival sonuna kadar bilgilendirme ve seminer faaliyetlerinin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor