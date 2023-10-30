Elazığ'da iki takım 2. Amatör Küme'ye düşürüldü

Elazığ'da sezon içerisindeki ikinci maçlarına da çıkmayan iki takım, 2. Amatör Küme'ye düşürüldü.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı. Haftanın en farklı galibiyeti 12-0'lık skorla Karakoçan 1985 ulaşırken, 2. hafta sonunda iki takım ligden ihraç edildi. Abdullahpaşaspor ile Yeni Mahalle haftasonu oynaması gereken maçlarla çıkmayarak aynı sezon içinde ikinci maçlarını kaçırdı ve ikinci lige düşürüldü. - ELAZIĞ