Elazığ'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlenecek

Elazığ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın liderliğinde 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' gerçekleşecek.

Elazığ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın liderliğinde 27 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek olan Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, geniş bir katılımla Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Gençlerin ihtiyaçlarını analiz ederek onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefleyen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, muhtarlar, akademisyenler, öğretmenler ve gençlerden oluşan geniş katılımcıların fikirleri bir araya gelecek. Gençlerin topluma etkin katılımını artıracak ve ulusal gençlik politikalarına yön verecek stratejiler geliştirilmesi amacıyla çalıştayda, Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Bilim ve Teknoloji, Çevre ve İklim, Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Bilgilendirilmesi, Gençlik Sağlığı, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum, Sosyal Kapsayıcılık, Uluslararası Gençlik Çalışmaları, Ortak Akılla Strateji Üretimi başlıklarına yer verilecek.

Program hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlerin, sesini daha güçlü duyurabilmesini ve geleceğin şekillendirilmesinde aktif bir rol üstlenmelerine imkan tanıyacak stratejiler geliştirmelerine amaçlayan Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı 27 Aralık'ta gerçekleştirecek. Büyük emek harcanan ve gençlerimizin sesi olarak bilgi güçlerinden yararlanacağımız bu çalıştay, Elazığ'ın gençlik politikasına katkı sağlayacak, aynı zamanda ulusal düzeyde uygulanabilir stratejilere dönüşecek. Haydi gençler, gençlikle alakalı ve gençlikle ilgili fikirleri olan herkes Gençlik Politika Belgesini hep birlikte hazırlıyoruz. Sizlerin de görüşüne ve katkısına ihtiyacımız var. Gençlik çalıştayında gelin hep birlikte olalım. Gençlerimizin seslerini duyurabilecekleri ve daha güçlü bir gelecek inşa etmesine katkı sağlayacak olan bu anlamlı organizasyona tüm paydaşlarımızı ve gençlerimizi davet ediyorum" dedi. - ELAZIĞ