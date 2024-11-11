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Elazığ'da gençlik merkezleri yoğun talep görüyor

Elazığ'da gençlik merkezleri yoğun talep görüyor
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ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da gençlik merkezleri, gençler tarafından yoğun talep görüyor.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da gençlik merkezleri, gençler tarafından yoğun talep görüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, uzman kadrosu ile gençlere yönelik çok farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet vermeye devam ediyor. Merkez çocukların ve gençlerin hayatına renk katıyor. Toplam 2 bin 500 kursiyere hizmet veren ve bilim, sanat ve sporun bir arada olduğu Gençlik Merkezi; gitar, keman, piyano, bendir, bağlama, resim, bilgisayar programlama, ardunio, robotik kodlama, 3d printer, halk oyunu, okçuluk, ahşap oyma, İngilizce, matematik, sosyal uyum, canlılar dünyası, zeka oyunları, ses eğitimi, işaret dili ve DENEYAP Atölyesi ile öğrencilerini ağırlıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik merkezlerimiz yaz kış demeden her daim enerjik ve bol etkinlikler ile kurslarına her zaman devam ederek başarılı olmaya devam ediyor. Merkezlerimize yoğun katılım sağlanıyor. Merkez, ilçe ve belde de olmak üzere toplam 5 gençlik merkezimizde bilim, sanat ve spor hepsi bir arada. Çocuklarımız ve gençlerimiz zamanlarını verimli geçirerek hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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