Elazığ'da Gençlik Kampı başvuruları başladı - Haberler

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Elazığ'da Gençlik Kampı başvuruları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ'da Gençlik Kampı başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Gençlik Kampları için Elazığ'da başvurular alınmaya başlandı.

ELAZIĞ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Gençlik Kampları için Elazığ'da başvurular alınmaya başlandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Gençlik Kampları'na başvuruların başladığını duyurdu. Elazığ gençlerini gençlik kamplarına davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "İlimiz gençlerinin katılabileceği ücretsiz gençlik kamplarında çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacaklar. Kamplara katılabilmek için şartları sağlayan gençlerimiz 8 Temmuz'a kadar başvurabilirler. Kamplara katılacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Elazığ, Spor, Haberler

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