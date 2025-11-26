Haberler

Elazığ'da Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, 348 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yüksek rekabetin yaşandığı organizasyonda fair-play ruhu ön planda tutuldu ve katılımcılar tebrik edildi.

Elazığ'da Okul Sporları Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, yoğun bir katılım ve yüksek rekabet ortamı ile sona erdi. 16 Ekim'de başlayan ve 25 Kasım'da tamamlanan organizasyonda 21 kız takımı ve 8 erkek takımı olmak üzere toplam 348 sporcu mücadele etti. Müsabakalar boyunca fair-play ruhunun ön planda tutulduğu, seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Okul sporlarına olan ilgi ve katılımın her geçen yıl artması bizleri son derece memnun etmektedir. Gençlerimizin spora yönelmesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve rekabet ortamında dostluk içinde mücadele etmeleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl düzenlediğimiz Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları yüksek katılım ve örnek bir spor kültürü ile tamamlanmıştır. Katılım sağlayan tüm sporcularımızı, öğretmenlerimizi ve organizasyona emek veren herkesi tebrik ediyor; dereceye giren okullarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
