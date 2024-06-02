Elazığ'da Eskrim Kulübü Minikleri Uluslararası Turnuvalara Hazırlanıyor

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren eskrim kulübünde turnuvalara hazırlanan minikler, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek için çabalıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in girişimleri sonucu 2 yıl önce modern ekipmanlarla dizayn edilen eskrim kulübüne yetenek taramasıyla seçilen 36 minik sporcu, antrenörleri eşliğinde azimle antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor.

Kentte yeni bir branş olmasına rağmen geçen yıl Adıyaman ve Sivas'ta düzenlenen 12 Yaş Altı Epe Açık turnuvalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular, milli sporcu olarak uluslararası organizasyonlarda kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyor.

Abdulsamet Eren, AA muhabirine, kente modern bir eskrim salonu ve deneyimli antrenörler kazandırarak, yetenek taraması sonucu 45 sporcuyu eskrimle tanıştırdıklarını belirtti.

Küçük yaş gruplarıyla başlayarak çekirdekten sporcu yetiştirdiklerini aktaran Eren, "İlimizde yeni bir branş olmasına rağmen sporcularımız, kısa süre içerisinde kategorilerinde altın, gümüş ve bronz madalya aldı. İlimizden çok daha başarılı sporcular çıkacak ve çok daha büyük başarılar ortaya koyacaklar." diye konuştu.

" Elazığ'da eskrim çok iddialı bir şekilde geliyor"

Eren, çocukların ve gençlerin eskrime ilgi gösterdiğini, yetenek taramaları ile kulüpteki sporcu sayısını birkaç yıl içerisinde 100'ün üzerine çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Sporcularının milli sporcu olma hedefiyle azim ve heyecanla antrenmanlara katıldığını dile getiren Eren, şunları söyledi:

"Sporcularımız ilerleyen yıllarda ilimizi ve ülkemizi çok iyi yerlerde temsil edecek. Çocuklarımızın eskrim sporuna çok yatkınlığı var. Bu nedenle velilerimize şunu söylüyoruz, kurumumuza çocuklarınızı getirin, eskrim sporuna kaydedelim, uzman antrenörlerimiz onları yetiştirsin. Bu çocuklarımız, milli takımlarda ilimizi ve ülkemizi temsil etsin. Elazığ'da eskrim çok iddialı bir şekilde geliyor."

Sporcu sayısındaki artışa göre mevcut kapasitelerini ve antrenman sayılarını arttıracaklarını aktaran Eren, eskrimin, sporcunun dikkatini, zekasını ve fiziksel özelliklerinin hepsini kullanması gereken bir branş olduğunu belirtti.

Bu sporun çocukların bilişsel ve fiziksel yeteneklerini çok üst düzeyde kullanmasını gerektirdiğini dile getiren Eren, eskrimle birlikte çocukların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

11 yaşındaki sporcu Zeynep Defne, izlediği bir spor programından etkilenerek eskrim sporuna başladığını söyledi.

Öncelikle milli sporcu olmayı hedeflediğini aktaran Zeynep, "Adıyaman'da düzenlenen turnuvada birinci oldum, bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. İlk madalyamı aldığımda çok heyecanlanmıştım, kürsüye çıkmak beni çok gururlandırmıştı. O heyecanı ve gururu tekrar yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Sporcu Ahmet Berk Sevinmiş (13) ise eskrim sporuyla tanışma imkanı sunan yetkililere teşekkür ederek, "İki yıldır eskrim sporunu severek yapıyorum. İlk spora başladığımda çok heyecanlandım. Bir arkadaşımdan etkilenerek bu spora başladım. Sivas'ta düzenlenen bir turnuvada bronz madalya aldım. Milli sporcu olup ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüp Eymen Kaya (13) da Adıyaman'da düzenlenen turnuvada gümüş madalya kazandığını, yaşadığı gururu, milli sporcu olup uluslararası bir turnuvada altın madalya ile katlamak istediğini dile getirdi.