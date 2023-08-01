Elazığ'da düzenlenen boks aday hakemlik kursunu tamamlayanlara başarı belgeleri takdim edildi

Elazığ'ın ev sahipliğinde toplam 21 kursiyerin katılımıyla düzenlenen boks aday hakemlik kursunu başarıyla tamamlayan isimlere başarı belgeleri takdim edildi.

Elazığ'ın ev sahipliğinde 14-16 Mart tarihleri arası düzenlenen boks aday hakemlik kursunu başarıyla tamamlayan 21 kursiyere başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi. Elazığ Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen belge takdim törenine Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile antrenörler katıldı. - ELAZIĞ