Elazığ'da Doğukent Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğu İçin Çalışıyor

Elazığ'da Doğukent Ortaokulu bünyesinde kurulan Küçük Erkekler Hentbol takımı, Türkiye şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor. Takım, yarı finallerde rakiplerini yenerek namağlup finale kaldı ve 5-9 Haziran'da Tekirdağ'da düzenlenecek olan Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda kupayı Elazığ'a getirmek istiyor.

Elazığ'da Doğukent Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol takımı, Türkiye şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğukent Ortaokulu bünyesinde 2 yıl önce kurulan ve ilk yılında Muğla'da düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan hentbol takımı, bu yıl da rakiplerini yenerek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yarı finallerde karşılaştığı takımları yenen ve namağlup finale kalan takım, 5-9 Haziran'da Tekirdağ'da, Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda kupayı Elazığ'a getirmek istiyor.

"Şimdi hedefimiz şampiyonluk"

Beden eğitimi öğretmeni Engin Doğan, AA muhabirine, öğrencileri spor alanında ileriye taşımak için emek verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin salgından sonra spora daha çok yöneldiğini aktaran Doğan, çocukların spora ilgisinin artmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Geçen yıl 6 ay gibi kısa bir sürede küçükler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olduklarını ifade eden Doğan, kısa sürede bu başarıyı elde eden çocukların büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Doğan, "Bu yıl hedefimizi Türkiye şampiyonluğu olarak belirledik. Tüm maçları atlatarak Türkiye'de 8 okul arasına girdik. Şimdi hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

İnandıkları yolda başarı elde etmek için durmadan çalıştıklarını anlatan Doğan, öğrencilerin derslerini aksatmayacak şekilde haftanın 5 günü antrenman yaparak bu seviyeye geldiğini bildirdi.

Doğan, şöyle devam etti:

"Yarı finallerde yenilmeden tur atladık. Tekirdağ'da yapılacak olan Türkiye finalinde Elazığ'ı temsil edeceğimiz için gururluyuz. İnşallah kupayı ilimize getireceğiz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu çocukların ileride milli takım seviyesinde başarılı olmalarını Türk sporuna katkıda bulunmalarını hedef olarak belirledik."

"Milli takıma girmek istiyorum"

Öğrencilerden Selim Zekeriya Özdemir de öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı hentbolu sevdiğini söyledi.

İlk yıl Türkiye üçüncüsü olmalarının takımı motive ettiğini anlatan Özdemir, "Bize destek veren hocalarımıza teşekkür ederim. Çok iyi çalışıyoruz. Şimdi Türkiye şampiyonu olmaya çalışacağız. Spor sayesinde bir çok ili gezme imkanım oldu. Milli takıma girmek istiyorum." dedi.

Şampiyonluk için çalıştıklarını anlatan Yusuf Çimen ise, bu spor branşında başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Muhammet Emin Doğan da spor sayesinde kendisini daha iyi ve güçlü hissettiğini aktardı.

Doğukent Ortaokulu Müdürü Alpay Güler de okulda öğretmen ve öğrencilerinin özverili çalışmasıyla sporda başarılar elde edildiğini söyledi.

Öğrencilerin derslerini aksatmadan sportif faaliyetlere katıldığını aktaran Güler, "Spor gençlerin enerjisini atması, kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları için çok önemli bir alan." diye konuştu.