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Elazığ'da Bocce Aday Hakem Kursu Başladı

Elazığ'da Bocce Aday Hakem Kursu Başladı
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle açılan bocce aday hakem kursu, 9-10 Kasım tarihlerinde 20 katılımcıyla gerçekleştiriliyor. Hedef, artan hakem ihtiyacını karşılamak ve nitelikli eğitim vermek.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Temsilciliği koordinesinde, Elazığ'da açılan bocce aday hakem kursu çok amaçlı spor salonunda başladı.

Son zamanlarda artış gösteren Tesis ve Sportif Faaliyetler kapsamında oluşan ihtiyaca binaen hakem ihtiyacını karşılamak için ekseriyetle hakemlik ve antrenörlük kursları Elazığ'da yapılıyor. Bu vesile ile 9- 10 Kasım tarihlerinde da MHK Üyesi Mutlu Berik tarafından, 20 katılımcıya kurs veriliyor. Uygulamalar ise Aziz Taylan bocce sahasında gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hakem ihtiyacımızın karşılanması açısından çeşitli branşlarda açılan hakemlik kurslarını önemsiyoruz ve ilimizden de bu konu da katılım sağlanmasını istiyoruz. Sportif anlamda nitelikli ve objektif olarak Hakemlere ihtiyacımızın olduğunu dolasıyla da eğitim programlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Tesisleşme yolunda attığımız adımlar ve tamamladığımız yatırımlarla da bu branşlar için ayrıca antrenman, kurs ve eğitim hususunda eksiklerimizi tamamlayıp pratik olarak kazanımlar elde etmelerini sağlıyoruz. 20 katılımcıyla açılan bocce aday hakemlik kursuna katılımın yüksek olması ilginin ne denli yüksek olduğunu in göstergesi. Eğitim için şehrimize gelen Bocce Bowling ve Dart Federasyonumuzun kıymetli hocalarına, il temsilcimiz Resul Ağırtaş hocamıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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