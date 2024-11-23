Elazığ'da Basketbol Turnuvasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şampiyon Oldu

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen Birimler Arası Basketbol Turnuvasında rakiplerini geride bırakan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şampiyonluğunu ilan etti.

Personel arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttırılması amacıyla 1-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya, toplam 7 takım katıldı. İl Özel İdaresi Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmalar sonucunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şampiyon olurken, Su Kanal + Tarımsal Hizmetler Müdürlükleri 2., İmar Kentsel İyileştirme + Yazı İşleri Müdürlükleri ise 3. oldu. Oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlenirken, şampiyon ve dereceye giren takımlar, kupalarını İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ali Şiş'in elinden aldı.

Elazığ İl Özel İdaresi'nde sportif etkinlikler, ilerleyen süreçte farklı branşlarda devam edecek. - ELAZIĞ