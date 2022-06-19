Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılacak.

Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek olan kursa müracaatlar Elazığ GSİM Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi'nden alınacak.

Kursa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz 2022 olarak belirlendi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol gençlik Elazığ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title