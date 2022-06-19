Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılacak. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılacak. Elazığ'da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek olan kursa müracaatlar Elazığ GSİM Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi'nden alınacak. Kursa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz 2022 olarak belirlendi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Spor basketbol gençlik Elazığ Spor Haberler

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