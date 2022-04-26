Elazığ'da baraj maçı 30 Nisan'da - Haberler

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Elazığ'da baraj maçı 30 Nisan'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ'da baraj maçı 30 Nisan'da

Elazığ'ın yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımının belirleneceği Play-Out maçı tarihi resmiyet kazandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımının belirleneceği Play-Out maçı tarihi resmiyet kazandı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ'ı temsil edecek olan takım hafta sonu belirlenecek. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Aksaray Gençlikspor ile Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubu 2. sırada tamamlayan Elazığ Yolspor'u karşı karşıya getirecek olan Play-Out maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak. Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Elazığ, Nisan, Spor, Haberler

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