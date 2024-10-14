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Elazığ'da Amatör Spor Haftası Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ'da Amatör Spor Haftası Müsabakaları Sona Erdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen 'Amatör Spor Haftası', bu yıl Elazığ'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 548 sporcunun katıldığı etkinlikte, badminton, atıcılık, atletizm ve cimnastik branşlarında müsabakalar yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturulması için her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' müsabakaları bu yıl da yoğun katılımla düzenlenerek sona erdi.

Amatör Spor Haftası, kortej yürüyüşü ile 7 Ekim saat 17.00' da sporcular, veliler, antrenörler, il müdürlüğü personeli, şube müdürleri, hizmet müdürleri ve spor taban birlikleri eşliğinde başladı. Ardından 4 branşta yapılan müsabakalar ile 13 Ekim Pazar günü sona erdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da 7 - 11 Ekim tarihleri arasında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde Amatör Spor Haftası il nirinciliği müsabakaları düzenlendi. Badminton, atıcılık, atletizm ve cimnastik branşlarında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve organizasyonlara toplam 548 sporcu katılım sağladı. Amatör Spor Haftası, dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi yapılarak son buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Amatör Spor Haftasında ülkemizde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması bu konuda daha bilinçli bir toplum yapısı elde etmek amacı ile sporcular, antrenörler ve velilerimiz ile bir araya geldik. Amatör spor, yalnızca bir hobi değil aynı zamanda sağlıklı yaşamın, disiplinin ve dayanışmanın bir sembolüdür. Bu hafta, sporun birleştirici gücünü hissetmek ve her birey için ulaşılabilir olduğunu göstermek adına bizlere önemli bir fırsat sağlıyor. Vatandaşlarımızın sporla buluşması, sağlıklı yaşam alışkınlıklarını benimsemesi, bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Düzenlenen müsabakalar kapsamında derece alan tüm sporcularımızı tebrik ederim " dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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