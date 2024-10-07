Elazığ'da Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturulması için her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Elazığ'da başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Amatör Spor Haftası kortej yürüyüşü sporcular, veliler, antrenörler, il müdürlüğü personelleri, şube müdürleri, hizmet müdürleri ve spor taban birlikleri eşliğinde yapıldı. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de 7 - 11 Ekim tarihleri arasında İl Müdürlüğü Spor Tesislerinde Amatör Spor Haftası il birinciliği müsabakaları düzenlenecek. Elazığ'daki Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, yetenek taraması yapılarak spora yatkın çocuk ve gençlerimizin belirlenerek spora yönlendirilmesi, yeni bireylerin spora kazandırılması, ayrıca daha önce belirlenen yetenekli ve başarılı sporcuların halkımıza tanıtılması amaçlanarak, özellikle amatör spor branşlarına gerekli önemin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yoluyla spora katılımının en üst düzeye çıkarılması esas alınarak, haftanın anlam ve önemi kapsamında badminton, atıcılık, atletizm ve jimnastik branşlarında çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenlenecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "İlimizde ve ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan spor yatırımları ile birlikte spora verilen önemle birlikte olimpiyatlarda yakalamış olduğumuz bu başarılardan sonra sizlerin çok büyük hedefleri olmalı çünkü hem tesisleşme hem de uzman kadro açısından çok iyi yere geldik. İnşallah ilimizden de ülkemizi temsil edecek ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak birçok sporcu çıkacağına biz eminiz. Herkesin amatör spor haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ