Elazığ'da 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Başladı

Elazığ'da 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Başladı
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Elazığ’da yapılan açılış töreniyle başladı. Şampiyonaya 51 şehirden yaklaşık 1200 sporcu katılıyor. Elazığ Valisi, spor yatırımlarının önemine değinerek, sporculara başarılar diledi.

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Elazığ'da başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 51 şehirden yaklaşık 1200 sporcu mücadele ediyor.

Açılış töreninde konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, şampiyonanın hayırlı olmasını diledi.

Son yıllarda ülkede spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Yüzlerce sporcuyu Elazığ'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah burada bulunduğunuz süre boyunca güzel anılar biriktirir, kazasız belasız maçların ardından sorunsuz şekilde ailelerinize kavuşursunuz." dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de şampiyonayı Elazığ'da düzenlemekten onur duyduklarını ifade etti.

Federasyon olarak ilk kez Elazığ'da Türkiye Karate Şampiyonası gerçekleştirdiklerini aktaran Taşdemir, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin uluslararası organizasyon yapma kabiliyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Elazığ'da ileride bir uluslararası turnuva düzenleme hedefimiz var. Bununla ilgili olarak bakanlıklarımızın da gerekli desteği vereceğini düşünüyorum. Bu salonların yapımında ve işletilmesinde emeği geçenlere şükran duyuyoruz. Çünkü bu tür tesisler sporcularımızın yetişmesi için büyük önem taşıyor."

Elazığ halk oyunları ekibinin sahne aldığı açılış töreni, sporcuların gösterileriyle sona erdi.

Programa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve kurum müdürleri katıldı.

Şampiyona, 26 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Spor
