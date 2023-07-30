Elazığ Cimnastik Takımı Türkiye Finallerine Katılacak

Elazığ Kız Cimnastik takımı, ANALİG Yarı Final müsabakalarında takım halinde elde ettiği başarı ile Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Türkiye Final müsabakaları 8-10 Ağustos tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşecek.

Elazığ Cimnastik Takımı'nın da yer alacağı Türkiye Finalleri'nin yeri ve tarihleri belli oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final müsabakalarında Elazığ Kız Cimnastik takımı takım halinde aldığı derece ile Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Trabzon Yomra Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımlarının katıldığı yarı final müsabakalarında Elazığ Cimnastik takımı, takım halinde elde ettiği başarı ile Elazığ'da bir ilki başararak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Türkiye Final müsabakaları 8-10 Ağustos tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşecek. - ELAZIĞ