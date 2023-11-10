Elazığ Belediyesporlu Boksör Gizem Özer, Avrupa U22 Boks Şampiyonası için Karadağ'a gitti

Karadağ'ın Budva kentinde yapılacak olan 2022 Avrupa U22 Boks Şampiyonası için Elazığ Belediyesporlu boksör Gizem Özer, milli takım kafilesiyle Karadağ'a gitti.

2022 Avrupa U22 Boks Şampiyonası 12-20 Kasım tarihleri arası Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenecek. Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer de milli takım kafilesiyle Karadağ'a gitti. 63 kiloda ringe çıkacak olan genç boks, milli takımın madalya umutlarından birisi olarak göze çarpıyor.

Gizem Özer'in şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ve kendisinden madalya beklediklerini kaydeden Antrenörü Cemil Döndü, "Gizem U22 Milli Takım kaptanı, bizler kendisine güveniyoruz. İlimizde de çalışmalarımızı yaptık. Milli takım kampında da çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdü. İnşallah kendisinden madalya ve şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da başarılı olacaktır. Biz de Allah izin verirse Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'yla birlikte Paris'e gideceğiz. Dualarımız Gizemle" dedi. - ELAZIĞ