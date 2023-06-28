Elazığ Belediye Spor Kulübü Boksörü Gizem Özer, 2023 Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi

2023 Avrupa Oyunları, Polonya'nın Krakov kentinde devam ediyor. Milli boksör Gizem Özer, son 16 turunda Litvanyalı rakibi Ana Starovoitova'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Gizem Özer, turnuvanın çeyrek finalinde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Özer hem Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.