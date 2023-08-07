Elazığ'da havalı silahlar atıcılık poligonu açılış töreni düzenlendi. Poligonun açılışına il protokolü, antrenör ve sporcular katıldı. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolak, poligonda turnuva ve müsabakalar düzenleyeceklerini belirtti.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda havalı silahlar atıcılık poligonunun açılışı yapıldı.

Elazığ'da havalı silahlar atıcılık poligonu açılış töreni düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kurdelenin kesilmesiyle poligonun açılışı gerçekleştirildi. Atatürk Stadyumu'nda faaliyete geçirilen poligon açılışına, il protokolü, antrenör ve sporcular katıldı.

Türkiye genelinde açılışını gerçekleştirdikleri 49. poligonun Elazığ'da olduğunu ifade eden Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolak, kısa sürede tamamlanarak hizmete giren bu poligonda birçok turnuva ve müsabaka düzenleyeceklerini kaydetti.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda yapımına başlanan UEFA ve FIFA standartlarındaki modern statta kütüphane, 7 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor. - ELAZIĞ