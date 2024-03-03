Elazığ Amatör Küme U-15 Ligi'nde Yolspor Şampiyon

Elazığ Amatör Küme U-15 Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu Yolspor oldu.

Elazığ Amatör Küme U-15 Ligi'nde mutlu sona Yolspor ulaştı. Geçen hafta oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Yolspor ile Elazığ İl Özel İdare finalde karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'daa oynanan final maçında rakibini 2-0 mağlup eden Yolspor, 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Maç sonu düzenlenen törenle Yolspor'a kupası verildi. İl şampiyonu olan turuncu-siyahlı ekip Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek. - ELAZIĞ