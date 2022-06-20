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Elazığ'a portatif havuz kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ'a portatif havuz kuruluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Elazığ'da portatif havuz kuruluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Elazığ'da portatif havuz kuruluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Elazığ'da inşa edilen portatif havuz, vatandaşların kullanımına sunulacak. Aynı zamanda Karakoçan ilçesine de kurulacak olan havuzun yapım işlemi devem ederken, en yakın sürede vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Proje hakkında bilgi verene Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğinde sürdürülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında çok kıymetli çalışmalar yürütülmektedir. Elazığ olarak bizlerde sporcularımıza en iyi imkanları sunmak ve hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede olimpik yüzme havuzunda 12 bin sporcumuza yüzme öğrettik. Tabi yapım aşamasındaki portatif yüzme havuzlarıyla daha çok sporcumuza ulaşacağız. 7-18 yaş arası çocuk ve gençler proje çerçevesinde yüzme öğrenecek. Eğitimlerimiz uzman antrenörlerimiz nezaretinde verilecektir. Yılsonuna kadar yüzme öğrenen kişi sayısında önemli bir ivme yakalayacağımızı ümit ediyorum. Yüzme öğrenmek isteyen herkese tesislerimizin kapıları sonuna kadar açık. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı fiziksel, zihinsel, mental ve sosyal yönden faydaları ile birçok payda altında bir araya getiren sporda buluşmaya davet ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye gençlik Elazığ Spor Haberler

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