Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu - Haberler

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Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezonun tamamlanması sonrası küme düşen takımlar belli oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezonun tamamlanması sonrası küme düşen takımlar belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 normal sezonu tamamlandı. Play-Off hattının belirlediği mücadeleler sonunda küme düşen takımlar da netlik kazandı. Sezon başı ligden çekilen Sürsürüspor ile Karakoçangücü'nün yanı sıra A Grubunda Beyhan Belediyespor, B Grubunda Adaletspor küme düşen takımlar oldu. Bu ekipler mücadelelerine önümüzdeki yıldan itibaren 2. Amatör Küme Futbol Liginde devam edecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Play Off, Futbol, Elazığ, Spor, Haberler

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