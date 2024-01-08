Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde İlk Yarı Sonu
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısı, haftasonu oynanan maçlarla sona erdi. Lige 2 hafta ara verildi ve ikinci yarı 27-28 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısı, haftasonu oynanan maçlarla sona erdi.
2023-2024 futbol sezonu 1. Amatör Lig'de 11. hafta müsabakaları 07 Ocak 2024 tarihinde oynanarak, ligin ilk yarısı sona erdi. Lige 2 hafta verildi ve ikinci yarının 27-28 Ocak 2024 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı. A Grubu'nda Yazıkonakgücü 28 puanla sezonun ilk yarısını zirvede tamamlarken, B Grubu'nda ise Sürsürü B.E. 26 puanla liderlik koltuğuna oturdu. - ELAZIĞ