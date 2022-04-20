Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonun belirleneceği DSİ Spor-Aksaray Gençlikspor maçının tarihi ve saati netleşti.

AKSARAY (İHA) - Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonun belirleneceği DSİ Spor- Aksaray Gençlikspor maçının tarihi ve saati netleşti.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonunun belirleneceği Aksaray Gençlikspor - DSİ Spor maçının tarihi ve saati belli oldu. Elazığ Futbol İl Tertip Komitesinin aldığı karara göre maç 24 Nisan Pazar günü oynanacak. Gençlik Merkezi sentetik sahanın ev sahipliği yapacağı müsabaka ramazan ayı koşulları göz önünde bulundurularak saat 21.30'da başlatılacak.

Müsabakayı kazanan takım, Fırat Üniversitesi'nin alacağı skora göre Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında Kovancılarspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Aksaray, Futbol, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title