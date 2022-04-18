Elazığ 1. Amatör Küme'de finalin adı belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ 1. Amatör Küme'de finalin adı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ 1. Amatör Küme'de finalin adı belli oldu

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde play-off yarı finalleri tamamlandı.

AKSARAY (İHA) - Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde play-off yarı finalleri tamamlandı.

Büyük heyecanın yaşandığı Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde play-off yarı finalleri tamamlandı. İlk maçta İl Özel İdare ile 2-2 berabere kalan Aksaray Gençlikspor, rövanş maçında rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Yine ilk maçta Sanayi Sitespor'u 2-1 mağlup eden Elazığ Dsispor, rövanş maçında rakibi ile golsüz berabere kaldı ve finale yükseldi.

Final tarihi Futbol İl Tertip Komitesinin belirleyeceği kararın ardından netlik kazanacak. - ELAZIĞ

Elazığ 1. Amatör Küme'de finalin adı belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Play Off, Aksaray, Futbol, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title