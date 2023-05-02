Elazığ 1. Amatör'de Play-Off'a son bilet

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2022-2023 normal sezonu İl Özel İdarespor-Yeni Mahalle maçıyla sona erecek.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde Play-Off oynayacak son takım 3 Mayıs Çarşamba günü belli olacak. Hafta sonu oynanan 18. hafta maçlarının akabinde çarşamba günü oynanacak olan İl Özel İdarespor - Yeni Mahalle maçıyla sezon sona erecek. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde şu ana kadar Rüstempaşaspor, Karakoçan 1985 Spor ve Elazığ Yolspor Play-Off oynamayı garantilerken, son takım İl Özel İdarespor - Yeni Mahalle maçının skoruna göre belirlenecek. İl Özel İdare rakibini yendiği takdirde Play-Off bileti alacak. Muhtemel bir beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Abdullahpaşaspor Play-Off oynamaya hak kazanacak. - ELAZIĞ