El-İttihad, Liverpool'un Fabinho'sunu transfer etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti. Ligde geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi. 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.