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El-Hilal, Nessaci'yi 3-0 mağlup etti

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Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımı, İran'ın Nessaci takımını 3-0 yendi. Maçta Neymar da gol attı.

Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımı, İran'ın Nessaci takımını 3-0 yendi.

Nessaci ile El-Hilal takımları saat 19.30'da başkent Tahran'da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın top koşturduğu El-Hilal takımı maçın 17'nci dakikasında Mitroviç'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 31'inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci'den Emir Muhammed Huşmend ile El-Hilal'den Selman El-Ferec'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Maçın 59'uncu dakikasında Neymar, rakip takımın file ağlarını havalandırarak takımının ikinci golünü attı.

Karşılaşmada dakikalar 90+3'ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci'nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Kaynak: AA / Spor

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