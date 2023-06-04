El-Ehli, Wydad Athletic Club'ı 2-1 Yendi

2023 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi finalinin ilk ayağında El-Ehli, Wydad Athletic Club'ı 2-1 yendi. Mısır ekibi El-Ehli, Fas temsilcisi Wydad Athletic Club'ı Uluslararası Kahire Stadı'nda ağırladı. Ev sahibi ekip, 45+4. dakikada Percy Tau, 59. dakikada Mahmoud Kahraba'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Wydad Athletic Club'da 86. dakikada Saif-Eddine Bouhra, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla tamamlandı. Bu maçın rövanşı, 11 Haziran Pazar günü Fas'ın Kazablanka kentinde oynanacak.