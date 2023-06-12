Üye Girişi
Haberi Paylaş
El Ahli, Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

El Ahli, Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Spor Haberleri

African Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu.

Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi ekip Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.

Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, kupayı kazanan taraf oldu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

El Ahli Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title