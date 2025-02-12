Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Ekvadorlu Gazeteci Keny Arroyo'yu Anlattı: Hızlı ve Etkili Bir Kanat Oyuncusu

Ekvadorlu Gazeteci Keny Arroyo'yu Anlattı: Hızlı ve Etkili Bir Kanat Oyuncusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun yeteneklerini değerlendiren Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, genç futbolcunun özellikle sol kanatta etkili olduğunu ve ileride yüksek bonservis bedellerine satılabileceğini belirtti.

Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun özellikle sol kanatta etkili olduğunu ve gol atmayı da sevdiğini söyledi.

Radio Area Deportiva'nın Spor Koordinatörü Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, Beşiktaş'ın, Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'nun yeteneklerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Hızlı ve özellikle sol kanatta çok etkili"

Keny Arroyo'nun bireysel yeteneklerinden bahseden Villacreses, "Hızlı bir oyuncu. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Ama özellikle sol kanatta çok etkili. Orta sahada da oynayabiliyor. Kanatlardan ceza sahasına çapraz koşularla tehlikeli ataklar yapıyor. Hücum oyuncularıyla da iyi iletişim kurabilen bir futbolcu. Golcü değil ama gol de atıyor" ifadelerini kullandı.

"Başlangıçta uyum sağlaması biraz zor olabilir"

Gustavo Villacreses, Arroyo'nun siyah-beyazlı takımda düzenli forma giyeceğine inandığını ancak bir uyum sürecinin gerektiğini dile getirdi. Ekvadorlu gazeteci, "Saha dışında da çok sağlıklı bir oyuncu. Independiente'de karakteri nedeniyle oyuncu grubu tarafından çok seviliyor. Ayrıca Independiente'de futbol oynarken bir yandan onların ders çalışmalarını da sağlıyorlardı. Başlangıçta uyum sağlaması biraz zor olabilir ama iyi iş çıkaracak" şeklinde konuştu.

Villacreses, 18 yaşındaki futbolcuyu özellikleri açısından Manchester City'li Phil Foden'a benzettiğini de sözlerine ekledi.

"Beşiktaş onu büyük bonservis bedellerine satabilir"

Ekvadorlu gazeteci, ilerleyen yıllarda Keny Arroyo'nun siyah-beyazlı kulübe yüksek kazanç getirebilecek bir oyuncu olduğunu vurguladı. Villacreses, "Beşiktaş onu önümüzdeki yıllarda büyük bonservis bedellerine satabilir. Sadece yavaş yavaş onu desteklemeleri lazım. Ama Beşiktaş'ın da yapması gereken işler var. Anlaşma gereği Independiente, oyuncunun haklarının yüzde 50'sini hala elinde tutuyor" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
img

İkinci el ile sıfır arasında makas açılıyor
img

İttifakın küçük ortağından AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Napoli'nin 'nankörler' listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular

"Nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.