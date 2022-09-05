Eksikler Denizlispor'un canını sıktı

Ligin başlamasıyla birlikte eksikliklerle boğuşan A. Denizlispor, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden A. Denizlispor, ligde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı. Eksik ve sakat oyunculardan yararlanamadığı için sıkıntılı günler geçiren Denizlispor, tek gol farkla 3 mağlubiyetini alırken, 1 puanı ise evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında elde etti. Transfer yasağı nedeniyle takımına takviye yapamayan yeşil siyahlı ekip, 17. sırada küme hattında bulunuyor. 10 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da Sakaryaspor'a konuk olacak olan horoz, alacağı galibiyetle taraftarını mutlu etmek istiyor.

Oyuncularına güvendiğini belirten A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise toparlanacaklarının altını çizerek, daha çok mücadele edeceklerini ve sakatlıkların ise canlarını sıktığını söyledi. - DENİZLİ